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    Готовность Карагандинской области к отопительному сезону составляет 93%

    17 Сентября 2022, 18:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме, выполнение мероприятий составляет в среднем 93,3% при плане периода 90%. Об этом стало известно на встрече министра энергетики РК Болата Акчулакова с населением Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в Карагандинской области основными источниками энергии является Карагандинская ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 АО «АрселорМитталТемиртау», «Главная распределительная энергостанция Топар». В ходе рабочей поездки совместно с руководством области министр энергетики Болат Акчулаков посетил именно эти объекты.

    Согласно отчетам, по итогам 8 месяцев этого года по Карагандинской области произведено 7,3 млрд кВтч электроэнергии. Основными же источниками теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 было произведено 1,8 тыс. Гкал/ч.

    Всего к осенне-зимнему периоду будет подготовлено основное и вспомогательное оборудование 7 энергоисточников и 685 локальных теплоисточников, 569 ед. электроподстанций, 2116 км инженерных сетей, 1126 объектов социальной сферы и 5 598 жилых домов.

    Вместе с тем, в области активно развивается производство энергии с применением технологии возобновляемых источников. Имеются 7 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 218,7 МВт, в том числе 4 солнечных электрических станции мощностью 216 МВт и 2 биоэлектростанции мощностью 2 МВт, 1 гидроэлектростанция мощностью 0,6 МВт.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Отопительный сезон Зеленая энергетика
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