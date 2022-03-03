Готовность к паводку отрабатывают костанайские спасатели

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области проводит мероприятия по проверке готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС паводкового периода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Работа областного оперативного штаба проходит в режиме онлайн по видео-конференцсвязи с Республиканским оперативным штабом МЧС Республики Казахстан в Уральске.

«Учиться быстро и грамотно реагировать на чрезвычайную ситуацию в жилом массиве «Дружба» Костаная пришлось городскому отряду экстренного реагирования, в составе которого 21 единиц техники, 70 людей личного состава. В их числе служба охраны общественного порядка, пожарные и спасатели, бригада скорой помощи, предприятия инженерных и дорожных служб, отдел образования, военнослужащие Национальной гвардии,- сообщили в ведомстве. - Главная цель учений - проверить готовность сил, их слаженность и взаимодействие, наличие средств для ликвидации последствий паводка. Насколько способны все службы противостоять стихии. Отрабатывались и практические действия при спасательных и других неотложных работах».

По замыслу учений в результате резкого повышения температуры, выпадения обильных осадков и интенсивного таяния снега, произошел затор четырех водопропускных труб, что привело к подтоплению жилых домов.

«Группа охраны общественного порядка произвела оцепление опасного места. Население оповестили, а затем эвакуировали из опасной зоны. На транспортном средстве людей доставили в эвакуационный пункт местной школы и развернутого поблизости палаточного городка. Здесь же предоставили койко-места, питание, комнату матери и ребенка, организовали работу медиков и психологов. На месте работала бригада скорой медицинской помощи

Военнослужащие Национальной гвардии возвели и укрепили временную дамбу из мешкотары с песком и щебнем»,- рассказали в ДЧС.

Также инженерным формированием с помощью приспособленной техники производилась очистка канала и четырех водопропускных труб, перекачка воды.

Были обесточены электричество и устранен порыв на одной из улиц с установкой поврежденной опоры.

В результате совместных оперативных действий всех подразделений, задействованных на учениях, поставленные цели и задачи выполнены. Люди спасены, чрезвычайная ситуация ликвидирована.