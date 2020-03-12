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    Готовность к паводкам в Нуринском и Абайском районах проверил Женис Касымбек

    12 Марта 2020, 16:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжают готовиться к паводкам. Глава региона Женис Касымбек побывал в Нуринском и Абайском районах. Его интересовало состояние защитных валов и габионов близ населенных пунктов, передает МИА «Казинформ».

    Основную угрозу подтоплений в Карагандинской области составляют реки Нура и Шерубай-Нура. Состояние этих водоёмов держат на постоянном контроле.

    «Еженедельно сотрудники департамента по ЧС и Казгидромета составляют прогнозы по влагозапасам в бассейнах рек. Они делают замеры содержания влаги в снеге и его общего количества. Согласно данным специалистов, месяц назад влагозопасы в бассейне Нуры составляли миллиард кубометров, а сейчас уменьшились на 130 млн. Теперь их уровень соответствует прошлогодним показателям», - сообщил начальник департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев.

    Незначительное снижение влагозапасов зафиксировано также в бассейне Шерубай-Нуры. Показатели улучшаются из-за погоды: днем почти на всей территории области держится плюсовая температура, а ночью столбики термометров опускаются ниже нуля.

    Сегодня в области все усилия направлены на то, чтобы предотвратить возможные подтопления населенных пунктов, расположенных вдоль русел рек. Вокруг села Кантай Нуринского района в 2018 году возвели защитный вал протяжённостью 2950 м. В 2019 году его укрепили и оборудовали водопропускными трубами. Сейчас вокруг Кантая вырыли траншеи для стекания талых вод.

    Вал протяженностью 1700 м защищает от половодья село Тассуат. Раньше его подтапливало, но летом 2017-го вокруг населенного пункта подняли земляную насыпь. В минувшем году ее укрепили щебнем. В селе также вырыли траншеи для талой воды, ведущие к водопропускным трубам в защитном валу.

    Всего в Нуринском районе возведено 13 защитных валов и габионов. Все они укреплены.

    Чтобы не допустить переливов на дорогах, спасатели проводят взрывные работы на руслах и изгибах рек. Лед взорвут на 20 участках.

    Женис Касымбек поручил продолжать ежедневно мониторить паводковую ситуацию в области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Безопасность Другие государственные органы Паводок
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