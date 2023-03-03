Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Готовность к паводкам проверяют в Костанайской области

    3 Марта 2023, 22:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках республиканских командно-штабных учений «Көктем-2023» в жилом массиве Дружба в городе Костанае и на территории города Тобыла Костанайского района состоялись областные тактико-специальные учения по отработке действий в условиях угрозы и неблагоприятного развития паводковой обстановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего на территории области проведено 20 тактико-специальных учений с практической отработкой вводных, направленных республиканским и областным штабом учений.

    «Организована проверка готовности областных служб, акиматов городов и районов нашей области к предстоящему паводку. Областным штабом руководства учениями отработано 5 вводных. В период учений осуществлялся вывоз снега с улиц и дворовых территорий в количестве 3 200 кубометров, организована помощь по расчистке снега социально уязвимым слоям населения в количестве 63 дворов, уложено 7 тысяч штук мешкотары, проведены берегоукрепительные мероприятия, подсыпка земляной насыпи в количестве 280 кубометров, расчистка 24 водопропускных сооружений и 2 обводных каналов», - сообщили в ДЧС области.

    Всего в данных учениях приняло участие 851 человек и 345 единиц техники.

    По данным ДЧС, в регионе для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации создана областная группировка сил и средств общей численностью 2 959 человек, свыше тысячи единиц техники и 108 единиц плавсредств, 267 мотопомп.

    «На период паводка определено 153 пункта сбора пострадавшему населению вместимостью более 12 117 человек. Запланирован облет территорий области, мониторинг и проведение взрывных работ на опасных участках рек. Костанайская область готова к предстоящему паводку», - заверили в ДЧС.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок ДЧС Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов
    Продуктами обеспечили отрезанных от автосообщения из-за паводка актюбинцев
    Свыше 2 тысяч домов может подтопить в случае паводков в Костанайской области
    Запасом лекарств и продуктов обеспечивают села, которые могут пострадать от паводка в Акмолинской области
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров