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    Готовность к паводкам обсудила межведомственная госкомиссия

    11 Февраля 2020, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра прошло заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с повесткой дня «О готовности органов управления, сил и средств Государственной системы Гражданской защиты к паводковому периоду», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В заседании, проведенном в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД, приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов.

    Руководители РГП «Казгидромет», Комитета по ЧС, Комитета по водным ресурсам доложили о прогнозах, подготовке к паводковому периоду, технической готовности гидротехнических сооружений к приему и безаварийному пропуску воды.

    Отмечено, что за время реализации мероприятий Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» минимизированы угрозы для 724 населенных пунктов. В период с 2017 по 2019 годы возведено 515 км защитных дамб и валов, отремонтировано 508,1 км защитных сооружений, проведены работы по берегоукреплению, дноуглублению и спрямлению 537,1 км русел паводкоопасных рек.

    Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений численностью свыше 9 тысяч человек, 1730 единиц техники. Подготовлены дополнительные резервные группы сил и средств, военнослужащие и техника Национальной гвардии. Проработаны вопросы оповещения населения.

    О выполняемых мероприятиях по безопасному прохождению паводкового периода также были заслушаны заместители акимов города Нур-Султан, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей.

    Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр дал ряд конкретных поручений по принятию заблаговременных мер для недопущения паводковых явлений.

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    Безопасность Паводок
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