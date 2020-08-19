Готовность Алматы к осенне-зимнему росту вирусных инфекций проверил Марат Шоранов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 18 августа состоялась рабочая поездка первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова в город Алматы с целью проверки готовности города к поэтапному снятию ограничительных мер и к осенне-зимнему росту вирусных инфекций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одним из первых объектов посещения вице-министра стала Центральная референтная лаборатория, где он ознакомился с республиканской коллекцией микроорганизмов и спецификой работы лаборатории III уровня биологической безопасности. Здесь вице-министру презентовали материалы по разработке и производству отечественной ПЦР тест-системы для диагностики COVID-19, также рассказали о деятельности международного тренингового центра.

Участники встречи обсудили перспективы развития центра в условиях борьбы с COVID-19, углубления научных исследований, в частности по разработке нано-вакцины и создания собственного производства в интересах импортозамещения.

Далее Марат Шоранов посетил городскую поликлинику №29, где провел обход по кабинетам врачей, вышел на дистанционную связь с пациентами, проверил работу информационных систем, ознакомился с работой мобильных бригад, оказывающих медпомощь при КВИ. Поликлиника обслуживает на 32 участках свыше 50 тысяч прикрепленного населения, из них почти половина - дети.

По словам главного врача поликлиники Акмиры Садыковой, дистанционная медпомощь пользуется всё большим спросом среди пациентов. Так, через службу участковых врачей в поликлинике можно получить консультации узких специалистов, работающих в Центре мониторинга, созданном для пациентов с коронавирусной инфекцией в НИИ кардиологии и внутренних болезней. В ходе посещения поликлиники вице-министр лично убедился в наличии пяти лекарственных препаратов, которыми бесплатно обеспечиваются больные с коронавирусной инфекцией.

В целях обеспечения доступа пациентов к медицинской помощи в период пандемии здесь было оказано 11 648 дистанционных услуг. Созданные при медицинской организации 10 мобильных бригад ежедневно в период пиковой нагрузки осуществляли до 130 выездов на дом.

Замглавы министерства вместе с представителями акимата, инициативной группой Народного контроля и главным санитарным врачом Алматы побывали на местном рынке «Сары-Арка», где провели инспекторскую проверку соблюдения карантинных (санитарных) требований по ношению масок и социальному дистанцированию. Как отметил в ходе визита объекта торговли М. Шоранов, обычные посетители рынка в большинстве своем проявили осознанность, соблюдая масочный режим и другие меры предосторожности в период поэтапного снятия карантинных мер.



