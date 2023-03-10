Готовность актюбинских водохранилищ к приему талых вод проверил Ералы Тугжанов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Актюбинское водохранилище заполнено на 53 процента от своего максимального объема. Готовность водохранилищ к приему талых вод проверил аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Актюбинском водохранилище Е.Тугжанову доложили, что оно может принять еще 115 млн кубометров воды, заполненность составляет 53 процента.

Саздинское водохранилище заполнено на 40%, оно может принять еще 4,5 млн кубометров воды.

«Проектная мощность водохранилища - 7,5 млн кубов, сейчас водоем может принять еще 4,5 млн кубометров воды. Толщина льда составляет 85 сантиметров. Установлено постоянное наблюдение, вопросы безопасности на контроле», - проинформировал директор филиала РГП «Казводхоз» Мирзабай Нуртазин.





Аким области дал ряд поручений, в том числе по расчистке акватории водохранилища от зарослей камыша.

Также глава региона проинспектировал ход работ по сносу старого неиспользуемого моста через реку Жинишке. Демонтаж был начат 5 марта и уже практически завершен. Данная мера обеспечит беспрепятственный проход талой воды и льда по руслу реки, что позволит избежать подтопления расположенных вблизи садоводческих коллективов. С целью увеличения пропускной способности ранее были проведены работы по расчистке русла реки.