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    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан

    9 Июня 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Академии наук при Президенте Республики Казахстан Кунсулу Закарья заявила о необходимости использовать полученный во время пандемии опыт для возможных следующих эпидемий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Международного форума Астана была проведена большая панельная сессия, посвященная глобальным проблемам здравоохранения. На сессии поднимались вопросы об итогах пандемии. Действительно, пандемия прошла, мы извлекли большие уроки из этого. Но мы не должны забывать весь этот глобальный опыт, страновой опыт, региональный опыт, опыт странового масштаба. Поэтому на этой сессии ученые и специалисты, а также руководители крупных компаний, таких как Pfizer, представители международных органов, ВОЗ и CDC пришли к мнению, что необходимо собрать страновой опыт», - сказала Кунсулу Закарья в кулуарах Международного форума Астана.

    По ее словам, нужно подготовить все необходимые мероприятия и инструкции, чтобы во всеоружии быть готовыми к следующим возможным угрозам.

    «Казахстан получил в этой части огромный опыт. У нас были проведены большие масштабные изменения в межведомственном взаимодействии, поскольку эта проблема решалась не только Минздравом. Здесь было необходимо выделение финансирования (Минфин), нужен был завоз материалов при закрытых границах (МИД). Получены новые технологии и методы исследования для ученых. Самое главное – мы построили первый в Казахстане и в Центральной Азии завод по выпуску вакцин полного цикла. Мы должны взять из этого опыта определенные уроки, чтобы быть готовыми к новым возможным испытаниям», - заключила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Здравоохранение Международный форум Астана
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