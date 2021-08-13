Готова уйти, если найдется кто-то лучше – Гюзель Манюрова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Гюзель Манюрова прокомментировала выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начнем с 50 кг – Валентина Исламова за 2 месяца до Олимпийских игр на турнире в Польше разнесла эту спортсменку эквадорскую, с которой встретилась затем на Олимпийских играх. Она должна была пройти ее достаточно легко. 53 кг – Татьяна Ахметока, которая героически завоевала лицензию с травмой на характере, на силе воли, тоже должна была пройти польскую спортсменку, но польская спортсменка спустилась с более тяжелой весовой категории, и просто не хватило физики. Должна была пройти. Эльмира Сыздыкова – на чемпионате Азии в Алматы тоже за 2-3 месяц выиграла кыргызскую спортсменку, положив ее чисто и став чемпионкой Азии. Ей было тоже по силам», - сказала Гюзель Манюрова на брифинге в СЦК.

По ее словам, женская борьба непредсказуема и не поддается статистике.

«На своем примере могу сказать, в Рио-де-Жанейро за выход в финал боролась с россиянкой, которая была фаворитом и вела 8:1, но за 20 секунд до окончания все изменилось, и я выиграла ее на туше. Поэтому женская борьба непредсказуема, и спортсменки, которые по логике должны пройти, иногда не проходят. Свою роль сыграли невезение, недооценка своих сил, переоценка, психологически большое давление было на спортсменок, растянувшийся на 5 лет олимпийских цикл тоже сыграл роль не в нашу сторону», - отметила спикер.

Также Г. Манюрову журналисты спросили о возможности добровольной отставки.

«Если кто-то найдется, кто больше, чем я разбирается в борьбе, пройдя 4 олимпийских цикла, кто больше меня болеет за борьбу и готов заниматься ею круглосуточно, – пожалуйста, я не держусь за свое место, я уступлю человеку, который действительно делом может доказать, что он может воспитать олимпийского чемпиона», - заключила она.