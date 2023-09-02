Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Готова ли Экибастузская ТЭЦ к отопительному сезону

    2 Сентября 2023, 23:16

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов проверил ход подготовки Экибастузской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    С руководством АО «Павлодарэнерго» и ТОО «Экибастузтеплоэнерго» были обсуждены актуальные вопросы подготовки к прохождению отопительного сезона, в т.ч. риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ, аварийные остановы основного оборудования и другое.

    На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» проводится капитальный ремонт 7 котлоагрегатов и текущий ремонт 1 котлоагрегата. В период с 1 марта по 31 июля 2023 года завершен капитальный ремонт котлоагрегата №7.

    В начале отопительного сезона в г. Экибастуз будет в работе 2 энергетических и 2 водогрейных котлоагрегата, в резерве будут 2 котлоагрегата. 31 октября т.г., согласно графика, планируется завершение ремонтов еще 4 котлоагрегатов.

    Прохождение ремонтной кампании на энергопредприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов находится на строгом контроле.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Энергетика Павлодарская область Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Насколько готов к отопительному сезону Алматы
    Петропавловская ТЭЦ-2 готова к отопительному сезону на 88%
    Как идет подготовка МАЭК к отопительному сезону, проверил Алихан Смаилов
    Пять школ в Петропавловске не подключены к центральному отоплению
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву