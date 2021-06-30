Готов ли Казахстан сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Готов ли Казахстан сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК в случае выхода Ирана на мировой рынок рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос выхода Ирана и объемы поставок обсуждаются. На сегодняшний день решение еще не принято и ежемесячные консультации, которые проводятся членами ОПЕК+, определяют дальнейшее взаимодействие сторон. Буквально завтра нам предстоит очередная встреча, где будут приниматься планы действий на ближайшие месяцы», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава Минэнерго сообщил о планах по добыче нефти на текущий год. Нурлан Ногаев проинформировал, что в республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн. Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн). Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планирует выпустить 12,4 млн тонн.