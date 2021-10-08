Готов ли Алматы к новой волне коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал о готовности медорганизаций города к новой волне коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо понимать, что COVID-19 становится частью нашей жизни, это новая реальность, с которой мы будем жить всегда. Думаю, что у нас готовность есть. Если до пандемии у нас было всего два инфекционных стационара, то за эти два года мы дополнительно построили три. Мы провели большую работу по конвертации, имеющихся стационаров в инфекционные госпитали. Это большая работа связана с правильным зонированием, установлением фильтров, рециркуляторов воздушных потоков, фильтрационных зон, грязных и чистых зон, новая организация работы приемных покоев, переобучение персонала и так далее. Сейчас порядка 17 медицинских организаций готовы на себя принять новый удар, если это потребуется», - ответил Ержан Бабакумаров.

Кроме того, создан запас лекарственных средств и СИЗов.

«У нас двухместный запас вперед, и по некоторым лекарствам создали запас до февраля следующего года. Отмечу, что в период пика пандемии на борьбу с КВИ было задействовано порядка 8 тысяч медработников, сейчас ситуация стабилизировалась и количество в два раза уменьшилось - 4 тысяч, но вопрос подготовки кадров, их вакцинирования, инфекционная защита, способность работать в грязных зонах и подготовка резерва - это один из наших стратегических вопросов», - добавил он.

По его словам, все 17 инфекционных стационаров в городе разделены на три эшелона.

«Первый эшелон - это самые технологически оснащенные и профессиональными кадрами укрепленные больницы. Они могут решать задачи любого уровня сложности и там самые сильные реанимационные бригады. Второй эшелон - это пул наших стационаров, которые также сильны и предназначены для лечения тяжелых, средней степени тяжести и т.д. Третья группа стационаров рассчитана на больных, которых мы можем отправлять на долечивание под медконтроль, тех, кто уже пошел на поправку, но еще нуждается в медпомощи», - заявил Ержан Бабакумаров.

Замакима подчеркнул, что 90% стационаров города материально-технически оснащены, а реанимации города оснащены на 100%.