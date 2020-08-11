Госзакупки: проверки Минфина выявили нарушения на 647 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил результаты финансового контроля и проверок ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие 7 месяцев камеральным контролем охвачены более 1 млн процедур государственных закупок на сумму 7,5 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 647 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, проведено 933 аудиторских мероприятия; аудитом охвачено 543 млрд тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на сумму 168 млрд тенге. Устранены нарушения на 161,5 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - отметил министр.

«Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 834 рекомендации, из них исполнено 691», -заключил Е. Жамаубаев.