Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Госзакупки: проверки Минфина выявили нарушения на 647 млрд тенге

    11 Августа 2020, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил результаты финансового контроля и проверок ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие 7 месяцев камеральным контролем охвачены более 1 млн процедур государственных закупок на сумму 7,5 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 647 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, проведено 933 аудиторских мероприятия; аудитом охвачено 543 млрд тенге бюджетных средств.

    «Установлены финансовые нарушения на сумму 168 млрд тенге. Устранены нарушения на 161,5 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - отметил министр.

    «Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 834 рекомендации, из них исполнено 691», -заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке