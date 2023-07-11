Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Госзакупки на 3 млрд тенге отменили прокуроры области Жетысу

    11 Июля 2023, 15:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 3 млрд тенге отменены конкурсы по госзакупам в области Жетысу за первое полугодие этого года. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил прокурор региона Мадияр Басшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что всего сотрудниками прокуратуры области по итогам полугодия отменены процедуры по 35 конкурсам.

    «К примеру, отдельные районные акиматы (Каратал, Алакол и Панфилов) объявляли конкурсы на 1,5 млрд тенге по среднему ремонту автомобильных дорог при отсутствии экспертизы на сметную документацию. В отдельных случаях неправильно выстроенная система определения процедур ограничивала конкуренцию», - сказал Мадияр Басшыбаев.

    По актам надзора все конкурсы приведены в соответствие с требованиями закона. За эти нарушения привлекли к ответственности 67 должностных лиц. Сумма штрафов, оплаченных ими в бюджет государства, составила свыше 10 млн тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Генпрокуратура Акимат Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бесплатные кружки для мам с особенными детьми открыли в области Жетысу
    Врачи из Южной Кореи обследовали более 1000 жителей области Жетысу
    Сенаторы посетили коммунальные предприятия области Жетысу
    Жалобы на сыпь после купания в реке в области Жетысу: санврачи дали пояснения
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице