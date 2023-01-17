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    Госзакупки на 3,5 млрд тенге отменили прокуроры СКО

    17 Января 2023, 11:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области подвели итоги работы за прошлый год. За этот период сотрудники надзорного органа выявили 909 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, основная часть нарушений приходится на сферу государственных закупок, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, антимонопольного и пенсионного законодательства.

    В сфере государственных закупок по актам надзора отменили за год результаты 15 конкурсов на сумму свыше 3,5 млрд тенге.

    «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Петропавловска провел госзакупки работ по строительству жилого микрорайона Копай. При этом у заказчика отсутствовали разрешительные документы. В частности, решение о предоставлении соответствующего права на землю. По акту надзора конкурс отменен, предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 2,8 млрд тенге», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

    Мобильные группы за год пресекли более одной тысячи нарушений прав предпринимателей. Прокуроры выявили девять незаконных проверок, восстановили права 1 144 субъектов бизнеса.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура
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