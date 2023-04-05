Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года по актам прокуроров отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц, руководители 9 государственных организации привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Как отметили в ведомстве, заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

В текущем году, в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая- бальная система (РБС).

Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, т.е. исключая человеческий фактор.

Однако, как установлено прокуратурой г.Алматы один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог.

Тем самым, осуществлена незаконная попытка повлиять на итоги конкурса.

По акту надзора прокуратуры конкурс отменен, закупки проведены повторно с предоставлением равных условий всем потенциальным поставщикам.



