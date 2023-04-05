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    Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы

    5 Апреля 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года по актам прокуроров отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц, руководители 9 государственных организации привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Как отметили в ведомстве, заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

    В текущем году, в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая- бальная система (РБС).

    Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, т.е. исключая человеческий фактор.

    Однако, как установлено прокуратурой г.Алматы один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог.

    Тем самым, осуществлена незаконная попытка повлиять на итоги конкурса.

    По акту надзора прокуратуры конкурс отменен, закупки проведены повторно с предоставлением равных условий всем потенциальным поставщикам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Алматы Генпрокуратура
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