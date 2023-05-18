Госвизит Президента Казахстана в Китай: подписано 47 документов на $ 22 млрд

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая в ходе казахстанско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане, Касым-Жомарт Токаев отметил, что вчера состоялись казахско-китайские переговоры на высшем уровне.

«Мы с Председателем Си Цзиньпином плодотворно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, достигли конкретных договоренностей, подписали совместное заявление. В целом, можно с уверенностью сказать, что мой государственный визит в Китай стал успешным. Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран. Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многосторонних связей с Китаем. Мы приложим все усилия для достижения этой цели. В нашей стране успешно работает ряд крупных компаний с китайским капиталом. В их числе такие корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества», – сказал Президент.

Как сообщалось ранее, 17 мая Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон, а также отметил, что Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений, а также соглашения об установлении побратимских связей между г.Шымкент Республики Казахстан и г.Сиань Китайской Народной Республики, между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики.



