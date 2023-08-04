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    Госуслуги в сфере здравоохранения или частные: какими больше довольны казахстанцы

    4 Августа 2023, 14:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенного в марте текущего года обследования «Качество жизни населения», в котором приняли участие почти 12 тысяч респондентов в возрасте от 15 лет, уровень удовлетворенности качеством госуслуг в сфере здравоохранения составил 39,9%, против 34,8% в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    В то же время сократилась доля недовольных качеством услу - с 6,9% до 6,5%. При этом уменьшилась и доля казахстанцев, которые частично удовлетворены государственными услугами в сфере здравоохранения - с 55,4% до 51,1%.

    Доля казахстанцев, удовлетворенных доступностью государственных услуг в сфере здравоохранения, выросла с 41,8% до 44,5%, в то время как доля частично удовлетворенных ею сократилась с 50% до 47,2%. Уровень недовольства доступностью государственных услуг в сфере здравоохранения остался без изменений - 5,6%.

    Тем временем уровень удовлетворенности качеством частных услуг в сфере здравоохранения выше, чем качеством государственных - 48,7%, в то время как годом ранее показатель составлял 45,5%. Сократилась доля частично удовлетворенных частными услугами - с 45,6% до 43,4%. Доля недовольных осталась прежней - 2,8%.

    Доля казахстанцев, удовлетворенных доступностью частных услуг в сфере здравоохранения, за год выросла с 41,8% до 45,6%, а доля частично удовлетворенных сократилась с 48,6% до 46,2%. Уменьшилась и доля недовольных частными услугами в сфере здравоохранения - с 4,3% до 3,3%.

    Объем услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг в первом квартале текущего года достиг 719,2 млрд тенге — на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них сразу 95,7%, или 688,5 млрд тенге, пришлось на оказанные услуги только в области здравоохранения, объем которых за год вырос на 21,5%.

    Еще 24 млрд тенге и 6,7 млрд тенге соответственно пришлось на оказанные социальные услуги с обеспечением и без обеспечения проживания.

    Ранее МИА «Казинформ» писало о том, куда уходят деньги казахстанцев за ОСМС.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Общество
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