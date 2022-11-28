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    Госуслуга по включению в реестр владельцев магазинов беспошлиной торговли автоматизирована

    28 Ноября 2022, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –В настоящее время в реестре состоят 34 магазина беспошлиной торговли на территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан завершены работы по автоматизации процедуры включения в таможенные реестры владельцев магазинов беспошлиной торговли в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям».

    С 28 ноября 2022 года начинается поэтапный переход на электронную форму оказания государственных услуг «Включение в реестр владельцев магазинов беспошлиной торговли» в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям».

    На начальном этапе сохраняется бумажная форма оказания услуг. О дате отмены бумажной формы будет сообщено дополнительно.

    Инструкции по порядку заполнения заявления, а также по саморегистрации в информационной системе размещены на главной странице на портале http://eokno.gov.kz (Раздел «Онлайн обучение»). При саморегистрации необходимо указать действующий номер мобильного телефона и адрес электронной почты для направления уведомлений о дате проведения таможенного осмотра, а также о статусах рассмотрения заявления.

    Служба поддержки пользователей e-okno@kgd.minfin.gov.kz

    По вопросам, связанным с заполнением формы заявления, необходимо обращаться к сотруднику Комитета государственных доходов МФ РК Турлыбекову Олжасу Мухтарбековичу, тел.: 8 (7172) 71-82-82, электронная почта: o.turlybekov@kgd.gov.kz.
    Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан
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