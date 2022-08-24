Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Государству возвращены 60 тыс. га пастбищных угодий в Жамбылской области

    24 Августа 2022, 17:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО «БН Экотехнология» передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 тыс. га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района. Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО «БН Экотехнология» не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению. В связи с чем, на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля текущего года о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя, 19 августа текущего года акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 тыс. га земли», - сообщили в ведомстве.

    Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336 млн тенге.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Жамбылская область Сельское хозяйство Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной