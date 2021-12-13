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Государство выполняет свои социальные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

13 Декабря 2021 11:25
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Государство выполняет свои социальные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, в каких направлениях развивается страна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, в Акорде проходит церемония вручения государственных наград и премий в преддверии Дня Независимости.

«Поступательно развиваются промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль, финансовый сектор. В регионах реализуются крупные инфраструктурные проекты. Комплексная трансформация идет в сфере образования и здравоохранения. Государство выполняет свои социальные обязательства - стабильно повышает пенсии, пособия, заработные платы. Большие изменения произошли в системе государственного управления. Мною утверждены 10 национальных проектов, нацеленных на улучшение жизни качества жизни граждан и усиление конкурентоспособности страны», - отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Глава государства поздравил всех казахстанцев с 30-летием Независимости.

«С исторической точки зрения мы за короткий срок заложили основу нового Казахстана. Мы стали сильным государством с прочной экономикой и высоким авторитетом», - подчеркнул Президент Казахстана.




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#Президент Казахстана   #Экономика   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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