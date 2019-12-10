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ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ ГРАНТЫ ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НПО
10 Декабря 2019 12:04
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Новости по темеЖурналистов и общественников хотят привлечь к работе конкурсных госкомиссий в Павлодарской области Форум национально-культурных центров СВМДА прошел в Нур-Султане Реестр социальных предпринимателей планируют разработать в Казахстане
Ключевые слова: НПО,
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