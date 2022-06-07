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    Государство выделит 20 млрд тенге для формирования зернофуражного фонда

    7 Июня 2022, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 140 млрд тенге выделяет Аграрная кредитная корпорация на проведение весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основным вопросом успешного проведения весенне-полевых работ является обеспечение фермеров финансовыми средствами. В текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составит 140 млрд тенге», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    Таким образом, по его словам, на сегодняшний день в рамках программы «Кең дала» профинансировано более 3 тыс. сельхозтоваропроизводителей (СХТП) на сумму 84,1 млрд тенге.

    «Кредитование по данной программе будет продолжено, в том числе на проведение мероприятий по защите растений, а также проведение уборочных работ. По состоянию на сегодняшний день, в рамках форвардного закупа АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» поступили 552 заявки от 371 СХТП на сумму свыше 93,7 млрд тенге», - сообщил министр.

    Кроме того, одобрено выделение 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн, который в случае повторения засухи 2021 года обеспечит сохранность поголовья скота и птицы.

    «Также расширен перечень закупаемых культур до 10 наименований, таких как пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза. Таким образом, общая сумма финансирования по программе форвардного закупа Продкорпорации составит 100 млрд тенге», - заключил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Финансы
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