Государство увеличит субсидии на выращивание сахарной свеклы - Минсельхоз РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Стоимость тонны сданной на переработку сахарной свеклы со следующего года составит 40 тыс. тенге благодаря увеличению нормы субсидирования с 15 до 25 тыс. тенге. Об усилении господдержки сахарной отрасли говорили на встрече вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека с руководителями свеклосеющих хозяйств и аграриев Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Было отмечено, что расходы хозяйств на возделывание сахарной свеклы ежегодно растут и в текущем году затраты на 1 га составили от 900 тыс. до 1 млн тенге.

Учитывая просьбы свекловодов по пересмотру подходов к господдержке, в Минсельхозе увеличили нормы субсидий, тем самым доведя стоимость приема сырья до 40 тыс. тенге, вместо прежних 30 тыс. тенге. Тем самым, рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня таких культур, как кукуруза, рапс и соя.

Вице-министр сельского хозяйства также отметил, что государство продолжит оказывать поддержку свекловодам, уже разработан план по развитию сахарной отрасли.

На увеличение субсидирования сахарной свеклы сданной на переработку, в следующем году планируется выделение порядка 11,5 млрд тенге бюджетных средств. Также на сегодня субсидируется 50 % стоимости семян, гербицидов, удобрений, 25 % стоимости техники, при этом в новых правилах субсидирования планируется актуализация установленных лимитов

максимальной допустимой стоимости техники.

«Кроме того, в рамках работы по совершенствованию мер господдержки, прорабатывается вопрос увеличения норматива возмещения до 50 % на приобретение свеклоуборочных комбайнов. Предполагается, что новые правила господдержки начнут действовать с 2023 года», - сообщил Абулхаир Тамабек.

Своим мнением о перспективах развития сахарной отрасли поделились сами аграрии и отметили важность соблюдения агротехнологий, которые напрямую способствует росту урожайности, а значит и прибыли. В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тыс. га.





Фото: assets.wam.ae