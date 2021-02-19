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    Государство усилит контроль за безналичными платежами через мобильные приложения

    19 Февраля 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов поручил Министерству финансов РК активнее продвигать казахстанские мобильные приложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует активно продвигать разработанное для граждан бесплатное мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». Очень важно в текущем году запустить информационную систему «Е-салык-бизнес» по аналогии с российской системой «Мой налог» для предпринимателей. Она должна позволить легко регистрироваться предпринимателям, уплачивать налоги и сдавать отчеты в автоматическом режиме», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Минфина.

    Наряду с этим, по его словам, необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих к предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения.

    «Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, их объемы расширяются двузначными темпами. Вместе с тем стоит задача по полноценному охвату налогообложением деятельности предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги. Но с учетом тех освобождений, которые в настоящее время были предоставлены», - отметил зампремьера.

    Как подчеркнул А. Смаилов, актуальными являются вопросы совершенствования налогообложения в сфере недропользования, транзакций в офшоры, усиления контроля за выводом капитала из страны, а также декларирования и расхождений в таможенной статистике между странами-партнерами.

    «В частности, перед Минфином стоит задача по модернизации и автоматизации таможенных пунктов по приоритетным транзитным направлениям, сокращению времени таможенного оформления в 5 раз. Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» необходимо до конца марта разработать и внести в Правительство подходы по Комплексному плану противодействия нелегальному торговому обороту на границе», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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