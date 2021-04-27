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    Государство работает над увеличением количества зданий и фондов хранения книг – Актоты Раимкулова

    27 Апреля 2021, 23:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова посетила Национальный центр рукописей и редких книг и встретилась с работниками отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Во встрече приняли участие советник министра культуры и спорта Ерлан Журынбаев, директор департамента архивного дела и документации Багдат Тансыбеков, директор Национального архива Сагила Нурланова, директор Национального центра Малик Отарбаев.

    «Работа Национального центра и архива сложная. Государство работает над увеличением количества зданий и фондов хранения книг, - сказала Актоты Раимкулова. - Как вы знаете, на протяжении 20 лет заработная плата специалистов в сфере культуры не повышалась. В 2020 году мы увеличили зарплату на 50%. И в этом году мы работаем в этом направлении. В настоящее время мы проводим консультации с представителями Казахстанской ипотечной компании для рассмотрения возможности участия в кредитных проектах работников культуры. Например, они снижают процентные ставки для этих отраслей. В этом году мы участвовали в реализации этой программы в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Караганда, Актобе. Это те инициативы, которые стимулируют молодое поколение посещать Национальный центр, архивы, библиотеки».

    В свою очередь, директор центра Малик Отарбаев поблагодарил министра и подчеркнул важность реставрационной лаборатории. Национальный центр рукописей и редких книг, основанный в 2017 году, насчитывает более 11 тысяч книг. Следует отметить, что такая лаборатория в столице существует только в Национальном центре. Здесь специалисты реставрируют и передают в фонд редкие и старинные книги.


    Реставратор Сырым Ботабеков представил министру свою работу и рассказал о проблемах данной отрасли. В связи с этим было отмечено, что в этом году бюджет продолжит поддержку и оснащение четырех лабораторий.

    «Книжный фонд пополняется изо дня в день. Это отрадно. Жители столицы приходят посмотреть выставочный зал. В читальном зале находятся 60% книг общего фонда. Не менее 10 человек в день, молодые ученые и читатели приходят, чтобы получить необходимую информацию и проводить исследования», - отметил директор Национального центра Малик Отарбаев.

    В завершение встречи министр культуры и спорта Актоты Раимкулова пожелала успехов коллективу Национального центра и подписала гостевую книгу. Директор центра Малик Отарбаев подарил министру сборник стихов, переведенный на казахский язык известным турецким поэтом Юнусом Эмре.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Культура История Казахстана Минкультуры Общество
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