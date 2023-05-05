Государство покроет часть затрат при строительстве нового предприятия по переработке шерсти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сумма средств для инвестирования в строительство предприятий по переработке шерсти не должна превышать 868 млн тенге. Государство выплачивает субсидии в размере 25 процентов. Такие изменения планируется внести в проект Закона «О государственных закупках», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сказал Премьер-министр Алихан Смайлов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса.

Нормативно-правовой рекомендательный документ проекта Закона «О государственных закупках» предусматривает для поддержки отечественных производителей, а также в целях приобретения качественных товаров разрешить покупателю указывать торговые наименования нескольких товаров, произведенных отечественными поставщиками.

«В настоящее время проект Закона находится на согласовании с соответствующими государственными органами. В свою очередь, для развития шерсти перерабатывающей промышленности предусмотрено покрытие затрат предприятий по промывке шерсти при строительстве новых предприятий и модернизации действующих в рамках правил субсидирования возмещения части затрат, понесенные субъектом агропромышленного комплекса при осуществлении инвестиционных вложений. Предельно допустимая стоимость строительства предприятий по переработке шерсти составляет 868 млн тенге, расширение - 430 млн тенге. Доля погашения инвестиционных вкладов составляет 25%», - говорится в ответе.

«Кроме того, принципы кредитования субъектов агропромышленного комплекса, а также субсидирования процентных ставок при лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, машин и технологического оборудования, кредитно-финансовые по приоритетным проектам в сфере производства и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, включен в перечень лизинговых товаров. На финансирование инвестиционных проектов легкой промышленности за счет средств АО «Фонд развития промышленности» из госбюджета выделено 50 млрд тенге по кредитной ставке 3%», — пишет Алихан Смайлов



