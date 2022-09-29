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    Государство поддерживает бизнес и рассчитывает на соблюдение им законов – Берик Асылов

    29 Сентября 2022, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы бизнеса обсуждены в Генеральной прокуратуре РК с участием руководителей Администрации Президента, Совета Безопасности, НПП «Атамекен», ключевых министерств, депутатов Парламента, представителей правоохранительных и местных исполнительных органов, бизнеса и адвокатского сообщества обсуждены итоги реализации поручений Главы государства по решению проблемных вопросов предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики прокуратуры Республики Казахстан.

    Генеральный прокурор Берик Асылов озвучил, что текущие глобальные вызовы диктуют новые «правила игры» как для государства, так и для предпринимателей. Потребуется совершенно новый уровень взаимодействия.

    Прежде всего, это касается ограждения бизнеса от незаконных проверок и сокращения административных барьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту, а также цифровизации и автоматизации этих сфер.

    В рамках исполнения поручений Главы государства удалось в семь раз сократить проверки.

    Через автоматизированную систему Единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП) ежегодно пресекаются порядка тысячи незаконных проверок. За последние полтора года отменены адмштрафы на 1,5 млрд тенге в отношении 35 тысяч предпринимателей.

    Позитивные отзывы со стороны бизнеса получило указание Генерального прокурора от 2 сентября текущего года в адрес органов уголовного преследования, в котором прописаны механизмы и конкретные правила, ограждающие добросовестных предпринимателей от незаконного вовлечения в уголовный процесс.

    Исполнение новых требований уже сейчас дает положительный эффект.

    Если ранее ежемесячно регистрировалось в отношении предпринимателей около 150 уголовных дел, то сейчас их количество снизилось в четыре раза.

    В целом, в текущем году прекращено свыше 400 незаконно возбужденных уголовных дел в отношении субъектов бизнеса.

    В надзорном органе также подчеркнули, что бизнес не всегда соблюдает требования законодательства. Продолжаются незаконное обналичивание средств, уклонение от налогов, утечка капитала, допускаются нарушения в долевом строительстве, трудовых прав и в других сферах.

    «Особо хочу обратить внимание, что оказывая поддержку бизнесу, государство рассчитывает на неукоснительное выполнение законов с вашей стороны», - сказал Берик Асылов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Генпрокуратура
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