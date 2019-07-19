Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat - Аблайхан Оспанов

    19 Июля 2019, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития РК Аблайхан Оспанов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государство не будет создавать свойсобственный WeChat. Есть разные компании, которые работают над тем, чтобысоздать цифровую систему, чтобы побороться с Telegram, WhatsApp. Такие на рынкерешения уже есть, они уже есть в appstore. Сегодня они будут привлекать гражданс WhatsApp переходить во внутреннюю соцсеть. Конечно, мы можем сказать, что унас появится, но это если полностью частный игрок, которого граждане саминачнут использовать», - пояснил Аблайхан Оспанов в интервью журналистам вПравительстве.

    Вице-министр отметил, что нагосударственные средства такой проект не будет реализовываться.

    «Вы, наверное, сами помните раньше сидели в«Одноклассниках», потом во «Вконтакте», потом перешли в «Фейсбук». Здесь также, если появитсяхорошее казахстанское приложение частное, которое позволит нам использовать, ядумаю, мы все сами туда перейдем. А так, кого-то насильно, такого не будет.Государством это не финансируется», - резюмировал Аблайхан Оспанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам