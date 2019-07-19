Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat - Аблайхан Оспанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития РК Аблайхан Оспанов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство не будет создавать свойсобственный WeChat. Есть разные компании, которые работают над тем, чтобысоздать цифровую систему, чтобы побороться с Telegram, WhatsApp. Такие на рынкерешения уже есть, они уже есть в appstore. Сегодня они будут привлекать гражданс WhatsApp переходить во внутреннюю соцсеть. Конечно, мы можем сказать, что унас появится, но это если полностью частный игрок, которого граждане саминачнут использовать», - пояснил Аблайхан Оспанов в интервью журналистам вПравительстве.

Вице-министр отметил, что нагосударственные средства такой проект не будет реализовываться.

«Вы, наверное, сами помните раньше сидели в«Одноклассниках», потом во «Вконтакте», потом перешли в «Фейсбук». Здесь также, если появитсяхорошее казахстанское приложение частное, которое позволит нам использовать, ядумаю, мы все сами туда перейдем. А так, кого-то насильно, такого не будет.Государством это не финансируется», - резюмировал Аблайхан Оспанов.