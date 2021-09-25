Государство и религия: сфера сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текущий 2021 год включает две юбилейные даты – пятнадцать лет назад впервые в истории независимого Казахстана был создан уполномоченный орган в сфере религии – Комитет по делам религий, а также десять лет назад был принят новый закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». О том, как в Казахстане создавался Комитет, в чем заключается важность законопроекта, рассказала победитель первого республиканского конкурса «Лучший государственный служащий Республики Казахстан», главный консультант аппарата Мажилиса Парламента РК Жанна Онлашева, перелает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда создавался Комитет по делам религий, в обществе возникали споры о его необходимости. Ведь государство отделено от религии и не может вмешиваться в эту сферу, рассуждали некоторые. Однако сейчас, по прошествии пятнадцати лет, мы видим каким правильным было решение создать Комитет, который от имени государства осуществляет взаимодействие с религиозными объединениями. Основным аргументом в его необходимости, на наш взгляд, является необходимость в комплексной работе, включающей, прежде всего, анализ религиозной ситуации. Ведь религиозная сфера динамично развивается, постоянно возникают как позитивные, так и негативные тенденции, которые влияют на жизнь наших граждан, и это задача государства анализировать текущие процессы, предотвращать конфликты», - заявила кандидат юридических наук Жанна Онлашева.

Она отметила, что в этот период было важно определиться с вопросом – может ли государство вмешиваться в деятельность религиозных объединений, определять порядок их деятельности, ведь государство и религия отделены в Казахстане.

«Анализируя опыт государственно-конфессиональных отношений в зарубежных странах, можно прийти к выводу, что практически все страны в обязательном порядке закрепляют в своем законодательстве упорядочивающие деятельность конфессий нормы, а также в случае необходимости ограничивают религиозные свободы. И это полностью согласуется с международными актами по правам человека. Один из самых значимых актов – Международный пакт о гражданских и политических правах – устанавливает, что свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц», - пояснила спикер.

Также одним из наиболее обсуждаемых до сих пор вопросов, который встал на повестку дня сразу после создания Комитета по делам религий, остается вопрос об ограничениях свободы религии. Конституция Казахстана закрепляет право каждого, то есть граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства, на свободу совести. Согласно 39 статьи Конституции РК свобода совести не может быть ограничена ни при каких обстоятельствах. В этой связи возник вопрос о соотношении свободы вероисповедания и свободы совести.

Жанна Онлашева также напомнила, что за пятнадцать лет существования Комитет работал в составе Министерства юстиции, Министерства культуры, был выделен в самостоятельный государственный орган Агентство по делам религий. На данный момент он действует в составе Министерства информации и общественного развития.

«За время работы Комитетом по делам религий сделано немало. Практически сразу централизованно стали анализироваться все имеющиеся в этой сфере проблемы, разрабатываться решения. К примеру, анализ ситуации показал, что, несмотря на требования Закона «Об образовании», на протяжении многих лет без лицензии действовали духовные учебные заведения различных конфессий, были выявлены бездействующие религиозные академии. В этой связи на протяжении нескольких месяцев совместно работала группа сотрудников Комитета по делам религий и Министерства образования РК, в результате началась работа по лицензированию духовных учебных заведений и ликвидации бездействующих учебных организаций», - отмечает эксперт.

Большим достижением Комитета, как подчеркнула Жанна Онлашева, является принятие нового Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

«Первый закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» является одним из первых законов суверенного Казахстана, он был принят через месяц после обретения независимости, 15 января 1992 года. На тот период времени он был очень востребован, поскольку были сняты многочисленные ограничения и требования в отношении верующих и религиозных объединений, установленные советским законодательством», - добавила она.

«Но с течением времени стали возникать новые проблемы. Для Казахстана, закрытого в советский период «железным занавесом», распространение экстремистских течений, появление новых организаций с неизвестной идеологией, в том числе таких, которые пропагандировали отказ от пользования услуг системы здравоохранения, разрыв отношений с членами семьи, если они не были единоверцами, стало большим вызовом. Поэтому неоднократно делались попытки внести соответствующие поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», в связи с чем первый этап государственно-конфессиональных отношений, отличавшийся эйфорией от полученной свободы религии, был завершен. Встал вопрос – какими должны быть отношения государства и религиозных объединений в этих новых условиях, должно ли государство ограничить религиозные свободы и насколько оно может это сделать», - пояснила главный консультант Аппарата Мажилиса Парламента РК Жанна Онлашева.

В целом можно отметить, что далеко не все казахстанцы были готовы к такому повороту событий, часть наших сограждан боялись возврата к советским запретам, было неприятие необходимости упорядочить деятельность религиозных объединений. Дело в том, что первая редакция Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» фактически не содержала никаких ограничивающих норм. Закон был настолько либеральным, что к созданию религиозного центра и местного религиозного объединения предъявлялись одинаковые требования - их могли создать десять учредителей. Поэтому до принятия нового закона о религиозной деятельности в Казахстане был ряд религиозных центров, которые на самом деле не представляли никакие религиозные объединения, по сути являлись местными религиозными объединениями, но имели статус наравне с теми, кто объединял множество религиозных объединений по стране, и, самое главное, имел право создавать духовные учебные заведения.

Спикер также пояснила, что из-за отсутствия требований к регистрации религиозных объединений были случаи, когда коммерческие организации, занимающиеся выпуском религиозной литературы и культовых предметов, регистрировались в качестве религиозных объединений, поскольку последние освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации религиозными объединениями предметов религиозного назначения. Эти и другие указанные проблемы и поставили задачу существенно проработать порядок регистрации и вообще деятельности религиозных объединений.

В этих условиях Комитет по делам религий разработал действующую редакцию Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Он содержит много новых положений, в том числе, по вопросам регистрации миссионеров, религиозных объединений, духовных учебных заведений, распространению вероучений, проведению религиозных обрядов и многое другое.

«Большой новеллой закона было появление такого понятия как «религиозная деятельность», которое не присутствует в законах других стран. При этом за эти десять лет действия закона в него были внесены изменения и дополнения семью законами, и при этом только один из них касался непосредственно религиозной сферы, остальные предусматривают приведение в соответствие с другими законами. Фактически Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» можно признать одним из наиболее стабильных законов Казахстана. Тем не менее, жизнь не стоит на месте, все возможные меры для предотвращения проблем в такой деликатной сфере как религия должны приниматься. В этой связи хочется пожелать коллективу Комитета по делам религий продолжить осуществлять свою работу на самом высоком уровне и своевременно реагировать на появляющиеся вызовы», - заключила Жанна Онлашева.

Фото: baigenews.kz