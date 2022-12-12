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    Государство должно решать системные проблемы - Касым-Жомарт Токаев

    12 Декабря 2022, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в этом году в госорганы поступило свыше 1,5 млн обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует организовать системную работу с массивом поступающих обращений. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллиона обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система «E-Otinish», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    «Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в Администрацию Президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику Президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции «Слышащего государства» должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов», - заявил Глава государства.

    В первую очередь, как заявил Президент, это налаживание системной связи между государством и обществом.

    «Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов. К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. Не решаются залежавшиеся проблемы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее Президент РК сообщил, что нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку, а необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Общество Токаев Касым-Жомарт Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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