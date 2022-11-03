Государство должно принять крайне жесткие меры – депутат о ЧП на шахте «АрселлорМиттал»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Кайрат Кожамжаров прокомментировал трагический случай на шахте «АрселорМиттал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень трагичный случай, мы сопереживаем родным и близким. Здесь государство должно принять крайне жесткие меры, потому что имеются все основания для возбуждения и проведения уголовного расследования. Надо поменять требования к руководителям и учредителям данной компании, чтобы они соблюдали наше законодательство, и, конечно, санкции должны быть ужесточены в этом плане», - сказал Кайрат Кожамжаров в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его мнению, также необходимо принять меры касательно обеспечения техники безопасности и обеспечения соответствующих условий работы на шахте.

«Мы должны обеспечить, чтобы они привели состояние предприятия и условия работы на нем в соответствие современным требованиям. Техника безопасности – это одно из самых главных наших требований к инвесторам и руководству предприятия», - добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.

Фото: ekaraganda.kz

