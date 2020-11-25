Государство должно предоставлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал об основных направлениях предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей программе 4 основных приоритета. Первое – дать каждому гражданину равные возможности для реализации своего потенциала. Мы руководствуемся рыночными подходами в социально-экономической политике. Необходимо прекратить необоснованное, нецелесообразное распределение средств и пособий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

По словам Президента, государство должно предоставлять адресную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

«Главное – социальная справедливость. Поэтому мы уделяем большое внимание заботе о нуждающихся. Будут усилены меры по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении, при проведении социальной политики. На ежегодную индексацию социальных выплат в течение следующих 5 лет будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться. При этом мы предлагаем это осуществить, добавив 2% к уровню инфляции», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».



