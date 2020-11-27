Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Государство должно оказывать поддержку всем формам гражданского участия и объединения – Крымбек Кушербаев

    27 Ноября 2020, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство будет оказывать поддержку всем формам гражданского участия и объединения. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государство должно, по мере своей возможности, оказывать поддержку всему разнообразию форм гражданского участия и объединения, в особенности на местном, региональном уровне. Необходимо поощрять проявления множества форм и методов объединения граждан для реализации своих культурно-исторических, творческих, научных, спортивных и иных интересов и увлечений. Нужны самые различные формы организации, включая этнокультурные, корпоративные, муниципальные и так далее. Чем в большем числе кружков, секций, организаций состоит гражданин, чем больше круги его доверия, участия, сотрудничества, тем крепче социальный капитал в нашей стране», – сказал К. Кушербаев.

    По его словам, в Казахстане работают около 500 этнокультурных и историко-культурных объединений. Эти объединения консолидируют историков и журналистов, писателей и краеведов, пропагандируют национальную историю и культуру, доводят до молодого поколения труд и подвиг славных сынов казахского народа. В дальнейшем эти объединения и фонды должны подняться на новую ступень, встать в один ряд с коллегами общенационального уровня.

    Госсекретарь подчеркнул, что участие указанных фондов и объединений в формировании календаря знаменательных дат и гуманитарной повестки будет иметь очень важное значение в будущем.

    «Мы будем пресекать родовое и другое мелкое деление на местах, создавать условия для формирования национального, государственного сознания у наших соотечественников», – отметил К. Кушербаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акорда НПО Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Активисты движения «Жаңа Адамдар» указали акимату Астаны на проблемы пешеходной инфраструктуры
    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве