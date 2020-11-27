Государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества – Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем всемерно способствовать тому, чтобы граждане Казахстана могли свободно объединяться в ассоциации, и рассматриваем это конституционное право как основополагающее. Оно является важным условием политической модернизации и поступательного общественного прогресса Казахстана. Поэтому уже сегодня мы меняем наше законодательство, готовим новые законопроекты, направленные на усиление деятельности общественных советов, гражданского общественного контроля, волонтерства. Мы будем совершенствовать механизмы подотчетности, подконтрольности и открытости государственных органов. Это уже вектор государственной политики, фундамент модернизации Казахстана», – сказал К. Кушербаев.

По его словам, государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества, а также политической трансформации и модернизации через совершенствование законодательства, касающегося деятельности партий, профсоюзов и средств массовой информации, органов местного самоуправления, проведению свободных и справедливых выборов, реализации прав граждан на свободу объединения и мирные собрания.



