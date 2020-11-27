Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества – Крымбек Кушербаев

    27 Ноября 2020, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем всемерно способствовать тому, чтобы граждане Казахстана могли свободно объединяться в ассоциации, и рассматриваем это конституционное право как основополагающее. Оно является важным условием политической модернизации и поступательного общественного прогресса Казахстана. Поэтому уже сегодня мы меняем наше законодательство, готовим новые законопроекты, направленные на усиление деятельности общественных советов, гражданского общественного контроля, волонтерства. Мы будем совершенствовать механизмы подотчетности, подконтрольности и открытости государственных органов. Это уже вектор государственной политики, фундамент модернизации Казахстана», – сказал К. Кушербаев.

    По его словам, государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества, а также политической трансформации и модернизации через совершенствование законодательства, касающегося деятельности партий, профсоюзов и средств массовой информации, органов местного самоуправления, проведению свободных и справедливых выборов, реализации прав граждан на свободу объединения и мирные собрания.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Акорда НПО Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Активисты движения «Жаңа Адамдар» указали акимату Астаны на проблемы пешеходной инфраструктуры
    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве