Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Государство будет покрывать 50% арендной платы для нуждающихся в жилье

    27 Апреля 2022, 20:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для поддержки социально уязвимых групп населения Глава государства поручил разработать специальную программу. Программа жилищных выплат предусматривает выплату 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц. Об этом сообщил в Telegram министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ».

    18 апреля в МИИР начали прием заявок на субсидирование арендных платежей, хотя ранее анонсировали, что запуск программы планируется на май 2022-ого. Оператором программы стал «Отбасы банк».

    «Программа жилищных выплат предусматривает выплату 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц. Оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно», - проинформировал министр.

    Согласно информации Минтруда, на сегодняшний день в стране насчитывается порядка 590 тыс. очередников, из них 210 тыс. имеют социально уязвимое положение. Из их числа около 70 тысяч казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума. В этой связи по поручению Президента страны МИИР разработаны правила назначения выплат за жилища, которые арендуются частном жилищном фонде.

    На площадке Службы центральных коммуникаций представители ведомства подробно рассказали о механизме подачи заявок на жилищные выплаты и правилах субсидирования аренды жилья. Таким образом, претендовать на поддержку государства смогут многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами.

    «Для удобства пользователей мы запустили цифровую платформу по приему заявок, весь процесс осуществляется онлайн на портале otbasybank.kz. Проверка соответствия заявителей требованиям будет проводиться путем интеграции с государственными базами данных других ведомств», - отметил Каирбек Ускенбаев.

    Глава ведомства пообещал, что будет держать на постоянном контроле процесс по приему заявок на субсидирование арендных платежей, а также на ежедневной основе мониторить ситуацию по заявкам, которые поступают в «Отбасы банк»: сколько из них одобрено либо направлены отказы.

    Ранее сообщалось, что специальный счет для субсидирования аренды жилья появится в Казахстане. Начался отбор первых 70 тыс. граждан для участия в программе по субсидированию арендной ставки жилья. Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу по субсидированию арендного жилья не позднее 1 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Жилье Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии