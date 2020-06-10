Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнил произведения из оперы «Абай»

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнил произведения из оперы «Абай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В честь 175-летнего юбилея великого казахского поэта, композитора и просветителя Абая в Ашхабаде на сцене Национального музыкально-драматического театра им. Махтумкули Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением художественного руководителя Расула Клычева исполнил произведения из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Под аккомпанемент оркестра прославленный туркменский тенор Нуры Нурыев спел арию Айдара из оперы «Абай» – «Айттым сәлем, Қаламқас», а оперная певица, сопрано Лейли Окдирова – песню «Қарлығаш».

В своей поздравительной речи главный дирижер Р.Клычев отметил, что казахский и туркменский народы объединяют общие историко-культурные корни и ему очень приятно отдать дань уважения великому Абаю, который вывел казахскую культуру на новые высоты.

В свою очередь, посол Казахстана в Туркменистане Еркебулан Сапиев выразил искреннюю благодарность вокалистам, Государственному симфоническому оркестру и Министерству культуры Туркменистана за организацию культурного мероприятия и вклад в продвижение вечных ценностей творческого наследия великого поэта казахского народа Абая.