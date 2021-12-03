Государственный секретарь возложил цветы к памятникам Жамбыла Жабаева и Нургисы Тлендиева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и общественные деятели с рабочим визитом посетили литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева в Алматинской области и возложили цветы к его памятнику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии возложения цветов также приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, общественные деятели, писатели и другие.

Также в ходе мероприятия гости посетили мавзолей великого акына и возложили цветы к памятнику казахского композитора Нургисы Тлендиева.

Кроме того, в самом литературно-мемориальном музее Жамбыла Жабаева состоялась встреча с молодыми артистами и поэтами, а также презентация 30-томной книги «Жамбыл Әлемі».

В ходе мероприятия аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что в этом году по всей стране широко отмечается 175-летие великого казахского акына. Только в Алматинской области проводилось более 700 различных мероприятий: литературные вечера, тематические экскурсии, книжные выставки, круглые столы, айтысы акынов и другие мероприятия, направленные на пропаганду творчества поэта.

По его словам, также велись серьезные работы, направленные на популяризации личности Жамбыла Жабаева за рубежом.

Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия Независимости РК и 175-летия поэта Жамбыла Жабаева.