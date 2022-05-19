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    Государственный секретарь РК поздравил казахстанских cурдлимпийцев

    19 Мая 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин поздравил с успешным выступлением спортсменов, участвовавших в XXI летних Сурдлимпийских играх.

    «Наша сборная команда завоевала 3 золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. Это результат неустанного труда и высокой самоотдачи спортсменов и тренеров. Ваши достижения вновь продемонстрировали большой потенциал отечественного спорта. Хочу поблагодарить всех наших победителей, благодаря которым гордо взметнулся ввысь казахстанский флаг. Уверен, что вы и впредь будете достойно защищать честь страны на представительных международных соревнованиях», – говорится в телеграмме.

    Государственный секретарь пожелал спортсменам благополучия и новых успехов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Ерлан Карин
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