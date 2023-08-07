Государственный переворот в Нигере: что происходит в стране

НИАМЕЙ. КАЗИНФОРМ - События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Что сейчас происходит в этой стране, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Военные отстранили президента от власти и закрыли границы

26 июля 2023 года солдаты президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию президента страны Мохамеда Базума. 27 июля полковник ВВС Нигера Амаду Абдраман выступил по государственному телевидению, где заявил, что президент Мохамед Базум отстранен от власти «из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Власть переходит к группе военных, назвавших себя Национальный совет по охране Родины. Амаду Абдраман сказал, что границы Нигера закрыты, объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена. При этом военные предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что будут уважать благополучие Мохамеда Базума.

Это седьмой по счету военный переворот в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года. И пятый за историю Нигера, со времени получения независимости от Франции в августе 1960 года.

Президент Мохамед Базум – местный политик арабского происхождения был избран президентом страны в 2021 году. (Президент избирается сроком на 5 лет – прим. ред.). И считается одним из прозападных политиков в регионе. 3 августа он обратился к общественности через газету «The Washington Post». В колонке «Мнения» опубликована статья под авторством Мохамеда Базума, где он обращается к читателям как «заложник».

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок» - с таким обращением выступил Мохамед Базум.

Он также пишет, что за период его президентства ситуация с безопасностью в Нигере резко улучшилась. Кроме того, он предупреждает, что иностранная помощь, которая составляет 40 процентов национального бюджета Нигера, может быть приостановлена, если начавшийся переворот увенчается успехом.

Согласно данным Всемирного банка, Нигер, расположенный в самом сердце Сахеля, имеет плохо диверсифицированную экономику. На сельское хозяйство приходится 40% ВВП. В 2021 году более 10 млн человек (41,8% населения – прим. ред.) жили в условиях крайней нищеты. На этом фоне Нигер борется с наплывом беженцев, спасающихся от конфликтов в Нигерии и Мали. По состоянию на 31 августа 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выявило в стране 294 467 беженцев и почти 350 тысяч перемещенных лиц.

Экономика Нигера основана в основном на выращивании сельскохозяйственных культур, животноводстве и некоторых из крупнейших в мире месторождений урана. Циклы засухи, опустынивание, рост населения на 3,4% и падение мирового спроса на уран подорвали маргинальную экономику африканской страны.

Нигер как оплот Запада в борьбе с терроризмом

Не имеющий выхода к морю Нигер, бывшая французская колония, оставался ключевым союзником западных стран в борьбе с повстанцами в регионе Сахеля. Сегодня одной из актуальных угроз в регионе считается террористическая организация «Боко харам», члены которой базируются на северо-востоке Нигерии, а также в Чаде, Нигере, Камеруне и Мали. В феврале 2022 года было объявлено о выводе из Мали войск стран, вовлеченных в операцию по борьбе с терроризмом «Такуба», в том числе Франции и Канады. Париж перебросил часть войск из Мали в Нигер. Вынужденно вывел спецназ из Буркина-Фасо на фоне аналогичной напряженности.

Нигер также является ключевым союзником Европейского союза в борьбе с нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары. Специалисты по Африке отмечают, что сменой власти в Нигере могут воспользоваться повстанческие группировки в Мали и Буркина-Фасо, где происходят аналогичные события.

Добыча урана

Уран был впервые обнаружен в Нигере в 1957 году французским Бюро геологических исследований, которое вело поиск меди. С этого времени правительство Франции продолжило поиск месторождений данного металла на территории Нигера. В 2021 году Нигер произвел 2248 тонн урана, а совокупное производство в стране к концу 2019 года составило около 150 тысяч тонн. На данном этапе металл добывается недалеко от городов Арлит и Акокан, которые находятся в 900 км к северо-востоку от столицы страны Ниамей. Таким образом, Нигер производит чуть более 4% мирового производства урана. Текущая добыча ведется открытым способом, в большинстве предприятием с совместным участием французской компанией Somair и Sopamin, представляющей интересы Нигера.

По данным Всемирного банка, уран является вторым по величине экспортным товаром Нигера в денежном выражении после золота.

Нигер является ведущим поставщиком урана в Европейский союз. По данным Агентства снабжения Евратом, коммунальные предприятия ЕС в 2021 году закупили 2905 тонн урана, произведенного в Нигере. Это составляет более 24% импорта урана ЕС, в результате чего Нигер немного опередил Казахстан как ведущего источника урана в Евросоюзе.

В связи с политическими событиями, происходящими в Нигере, ряд экспертов высказывается о том, что поставки урана из этой африканской страны в Европу могут быть нарушены. Однако на данный момент конкретизирующей информации об изменениях новыми властями Нигера направлений уранового экспорта, не имеется. В свою очередь, агентство Европейского союза Евратом заявило, что не видит непосредственной опасности для производства атомной энергии в Европе, если Нигер сократит поставки урана, поскольку запасов урана у энергокомпаний ЕС хватит на ближайшие три года.

Тем временем, цена на уран немного выросла на мировом рынке. Так, спотовая цена на уран увеличилась с 56,15 доллара (показатель предыдущей недели – прим. ред.) до 56,25 доллара в понедельник. Однако эксперты не прогнозируют значительного подорожания урана из-за событий в Нигере, учитывая, что большинство лидеров отрасли заключает долгосрочные контракты на уран.

Текущая ситуация в Нигере

На момент подготовки материала, стало известно, что Соединенные Штаты Америки распорядились о частичной эвакуации своего посольства в Нигере. Сотни иностранных граждан уже эвакуированы из страны, а 31 июля французское посольство подверглось нападению протестующих. Франция, бывшая колониальная держава в Нигере, обратилась к военным, взявшим под свой контроль страну, с просьбой гарантировать безопасность их посольства. По словам министра обороны Франции Себастьена Лекорню, в настоящее время вывезено более 1 тысячи французских граждан и других европейцев. Вокруг некоторых посольств и министерств, а также у дворца президента сохраняется присутствие военных.

«Ситуация изменилась, поэтому люди очень беспокоятся. Они беспокоятся о будущем, о том, что произойдет», - сказал министр обороны Франции.

Посольство Великобритании в столице Нигера, Ниамее, также объявило, что оно сократит численность персонала из-за ситуации с безопасностью. Франция и ЕС уже приостановили финансовую помощь Нигеру.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), торговый блок 15 западноафриканских стран также ввело санкции, которые включают прекращение всех коммерческих операций с Нигером и замораживание активов страны в региональном центральном банке.