Государственный научный институт по исследованию Каспийского моря предложил создать Президент РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мангистау – регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем. Важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия. Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле. Летом я посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей. В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход. Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения», - сказал Глава государства.

По словам Президента РК, для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия.

2Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме. Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении. В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме Правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств», - сказал К. Токаев.