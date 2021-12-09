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    Государственный флаг в небе над столицей пронесли военные летчики

    9 Декабря 2021, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан боевые вертолеты армейской авиации Военно-воздушных сил подняли в небо символ суверенной страны – Государственный флаг. Таким образом, лучшие летные экипажи приняли участие в акции «Менің Туым – менің Отаным». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Летчики-снайперы – начальник армейской авиации ВВС полковник Нурлан Байдуллаев, командир столичной авиационной базы полковник Максутбек Адилбаев на вертолете Ми-171Ш пронесли в небе над столицей Государственный флаг Казахстана. Сопровождали их винтокрылые машины Ми-17, управляемые заслуженными летчиками и штурманами.

    Отобранные для участия военные летчики – участники военных парадов, международной выставки вооружения и военно-технического имущества «КADEX», за спиной у них – сотни успешно выполненных учебно-боевых задач, отличные результаты на республиканских и международных учениях, конкурсах и соревнованиях.

    «Флаг – это один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. В канун празднования значимой для всего народа Казахстана юбилейной даты мы решили принять участие в акции в ходе учебно-тренировочных полетов», – сказал командующий Военно-воздушными силами полковник Нурболат Топаев.

    Силы воздушной обороны стоят на страже безопасности воздушных рубежей Казахстана. Авиационный парк ежегодно пополняется современными образцами техники и вооружения. Для личного состава создаются благоприятные условия, способствующие повышению профессионального мастерства.

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    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Видео 30 лет Независимости
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