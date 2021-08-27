Государственный флаг разместили на самой высокой точке Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Конституции РК в Кокшетау прошел ряд торжественных мероприятий, первым из которых стала патриотическая акция возле флагштока. Теперь государственный флаг страны в Кокшетау развевается на 100-метровой высоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день в торжественной обстановке десять юных акмолинцев получили свой первый документ, удостоверяющий личность, из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

«В год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан каждое событие приобретает особое значение. На сегодня Акмолинской областью достигнуто исполнение по основным социально-экономическим показателям. Будучи лидирующим аграрно-индустриальным регионом, мы проводим масштабную работу по созданию продовольственного пояса столицы», - отметил в приветственной речи Е. Маржикпаев.

Аким региона напомнил достижения региона в юбилейный год. Так, объем производства промышленной продукции в регионе составил 605 млрд тенге, обеспечен рост инвестиций на 16%, а это около 40 млрд тенге. В этом году в области создано около 13 тысяч новых рабочих мест, большая часть которых – постоянные. Планируется ввод в эксплуатацию еще пяти промышленных объектов.

«И сегодня в честь праздника мы с вами являемся свидетелями еще одного важного события в жизни города. Государственный флаг Республики Казахстан занял почетное место на самой высокой точке Кокшетау. Теперь гордое знамя независимости развевается на 100-метровой высоте! В областном центре появилось обновленное место, посвященное главному атрибуту Независимости страны. Благодаря нашим соотечественникам флаг Казахстана множество раз поднимался на мировых состязаниях и олимпиадах. Он был вознесен на самых высоких горных вершинах. В следующем году наша страна отметит 25-летие государственных символов Республики Казахстан. Независимость, Конституция, государственные символы - гордость каждого гражданина, наше национальное достояние, источник глубокого уважения к истории страны, культуре и традициям», - сказал Е. Маржикпаев.

Всего по Акмолинской области ко Дню Конституции приурочено открытие и ввод в эксплуатацию 17 социальных и промышленных объектов.