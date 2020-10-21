Государственный долг находится на безопасном уровне - Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный долг находится на достаточно безопасном уровне. Об этом заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Дания Еспаева, ссылаясь на прогноз социально-экономического развития, отметила, что рост госдолга прогнозируется к 2021 году до 30,3%, 2022 году - до 30,5% к ВВП.

«Ожидается, что в 2025 году долг Правительства увеличится относительно 2019 года в два раза и составит 25 трлн 692 млрд тенге. По оценке Правительства, государственный долг уже в текущем году составит 29,2% к ВВП… Увеличивается сумма госдолга, соответственно, и растет нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличиваются расходы на обслуживание долга. Расходы на обслуживание долга и погашение правительственного долга возрастут с 12,9% в 2019 году до 23% в 2022-2023 годах. Депутаты неоднократно поднимали вопрос госдолга. Как мы видим, опять нарушены все лимиты. Какие меры вы собираетесь предпринять для изменения данной ситуации?», - спросила депутат.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подтвердил, что в 2020 году расходы на обслуживание и погашение долга составят более 12%, а в 2023 году возрастают до 23%. По его словам, работа по контролю расходов на обслуживание госдолга проводится по трем направлениям.

«Первое - сокращение бюджетного дефицита. С 2021 года планируется сокращение дефицита до 3,4% к ВВП, в 2023 году - уже 2,1% к ВВП. Кроме того, планируется приоритет финансирования дефицита придавать к теньговому финансированию, что позволит снизить валютный риск, связанный с ростом обслуживания госдолга. Второе, ключевые бюджетные показатели. В Послании Главы государства было поручено разработать показатель, это позволит оценивать устойчивость госфинансов, в том числе долговую устойчивость. В-третьих, это ограничение бюджетных расходов. Предполагается внедрить оценку качества заявляемых расходов на этапе планирования. Поправки в законодательство подготовлено. Указанные меры позволят сдержать рост расходов на обслуживание долга и погашение долга», - пояснил Р. Даленов.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что ситуация на фоне госдолга ежедневно контролируется.

«Хочу заверить, что государственный долг находится на достаточно безопасном уровне. Мы это ежедневно мониторим. Понятно, что сейчас ситуация ухудшилась и дефицит немного увеличился (…). Мы еще сопоставляем наш долг с другими странами, аналогичными по рейтингу. К примеру, в Турции показатель госдолга к ВВП составляет 40%, в Мексике - 55%, Индонезии - 37%», - заявил Ерулан Жамаубаев.

Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин перебил министра.

«Вы африканские страны еще возьмите…Вы, по сути, отвечайте, как будем формировать защиту государственного долга, и что с ним будет в соответствии с проектом трехлетнего бюджета», - обратился Нурлан Нигматулин к Е. Жамаубаеву.

«Мы, прежде всего, будем заимствовать в национальной валюте, чтобы валютные риски не выстреливали. Также будем постоянно анализировать структуру долга. По госгарантиям будем тщательно отбирать проекты. Как вы знаете, каждый год лимит гарантированного государственного долга устанавливается в республиканском бюджете», - отметил министр.

Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов также добавил, что государственный долг находится на безопасном уровне.

«Тот лимит, который установлен - 27% - это наш внутренний лимит, который мы сами для себя в рамках концепции установили. Международные организации устанавливают лимит 50% от ВВП. Причины в настоящее время связаны с кризисными явлениями, которые происходят во многих странах, сейчас этот лимит пересматривается в сторону повышения в странах ЕС. В целом, показатель находится на постоянном мониторинге», - прокомментировал Алихан Смаилов.