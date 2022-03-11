Государственные вузы должны занять свое достойное место в регионах - Гульзада Шакуликова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные вузы должны занять свое достойное место в регионах. Такое мнение на очередном заседании Совета ректоров организаций высшего и (или) послевузовского образования РК высказала председатель правления- ректор НАО Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева Гульзада Шакуликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Университеты должны оставаться не только в поле образования и науки. Мы должны превращаться в диалоговые центры, где будут встречаться государственные органы, индустрия, общественность, журналисты, местная власть. В этой связи региональные вузы имеют стратегическое значение для нового Казахстана. На наш взгляд, сильный университет – это сильные кадры, а сильные кадры – это сильный регион, сильный регион - это сильный и новый Казахстан. Последний визит министра экологии в Атыраускую область была поддержана нашей идеей о создании на базе нашего университета Центра экологического мониторинга. Все ребята уезжают из регионов в Алматы и в столицу. А с кем работать нам, региональным вузам? В этой связи открытие на западе ведущих вузов нам поможет сохранить таланты в регионе, предоставить соответствующие условия. С этими талантами мы будем выстраивать инфраструктуру», - отметила на заседании Совета ректоров Гульзада Шакуликова.

Она подчеркнула, что Атырауский университет нефти и газа, как отраслевой и региональный вуз, который готовит кадры для энергетического сектора страны, готов стать диалоговой площадкой и воспитывать профессиональных кадров.

«Мы уже в апреле 12 человек отправляем на стажировку. Через 10 лет мы должны получить тех, кого мы ожидаем. Не только российские университеты, но и малазийский университет имеет большие лаборатории для нефтегазового и нефтехимического сектора. С ними запускаем программу 2+2. В дальнейшем мы сможем перерасти в филиал. От имени регионального вуза хочу поблагодарить вас за возможность высказаться. Мы становимся диалоговой площадкой в Атырауском регионе, государственным вузом, который полностью продвигает идею нашего Президента. Государственные вузы должны занять свое достойное место в регионах. Наши коллеги, наши профессоры готовы ко всем вызовам, которые сегодня имеются. Мы готовы к изменениям», - добавила ректор Атырауского университета нефти и газа.