Государственные награды получили жители Атырау в канун Дня Независимости

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атыраусцам в канун Дня Независимости вручили государственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау прошло собрание, посвященное Дню Независимости. В ходе собрания, организованном в соответствии с санитарными нормами, глава области Махамбет Досмухамбетов поздравил атыраусцев с Днем Независимости, отметив его особую важность.

«Именно в этот день сбылась мечта всех поколений нашего народа, на древней казахской земле было провозглашено молодое государство. За почти тридцать лет мы стали сильной и независимой страной. Есть много моментов, когда мы выступаем в качестве арбитра в фундаментальных событиях. В непростое время Елбасы возглавил страну. Нурсултан Назарбаев вел мудрую политику, Казахстан стал богатой и процветающей страной. Сегодня темпы политического и экономического развития растут в соответствии с нашими стратегическими целями. Наш президент Касым-Жомарт Токаев идет курсом, проложенным Елбасы. В своем Послании Президент отметил, что «в нынешней непростой ситуации основная задача, которая стоит перед нами - поддержание социально-экономической стабильности, сохранение рабочих мест и доходов, строительство хороших дорог, больниц и школ», - сказал глава региона.

Группе атыраусцев были вручены государственные награды. Орденом «Парасат» награждены советник президента АО «Теңізмұнайқұрылыс» Таскира Мурсалиева, ветеран труда Максим Избасов, орденом «Құрмет» - ректор Атырауского инженерно-гуманитарного института Ерсайын Ихсанов, ветеран труда Амангельды Кулбатыров, председатель Совета директоров ТОО «Атырауинжстрой» Владимир Пак, ветеран труда Любовь Монастырская.

Еще одна группа атыраусцев была награждена орденом «Еңбек Даңқы» III степени, медалями «Шапагат» и «Ерен еңбегі үшін», почетной грамотой Республики Казахстан, почетной грамотой Президента Республики Казахстан. Кроме того, четверо жителей области были удостоены звания «Почетный гражданин Атырауской области» за вклад в социально-экономическое развитие региона. Это Нугман Карабалин, Тукен Джумагулов, Куанышкерей Самешов, Жайдарбек Зайдуллин.