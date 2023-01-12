Государственные гранты на сумму более 1 млрд тенге получат НПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал конкурс на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (НПО), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Неправительственным организациям предусмотрены государственные гранты на сумму 1 млрд 292 млн тенге. Конкурс государственных грантов стартовал сегодня и пройдет по шести направлениям. Грант делится на три части в зависимости от срока исполнения: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В том числе по краткосрочным и среднесрочным грантам заявление принимается до 1 февраля, а по долгосрочному гранту - до 15 февраля», - сообщил председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Галым Курман во время прямого эфира на странице Министерства информации и общественного развития в Instargram.
По его словам, в этом году для НПО предусмотрено 47 государственных грантов, из них - 22 краткосрочных, 16 среднесрочных и 9 долгосрочных проектов.
«В проведении конкурса мы играем роль оператора. Распределение государственных грантов оценивается и определяется независимыми экспертами. Оценка по конкурсу имеет свои критерии. В конкурсе могут принять участие неправительственные организации из всех регионов», - сказал Г. Курман.
Конкурс объявлен по 6 сферам:
1) поддержка социально уязвимых слоев населения;
2) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;
3) защита прав, законных интересов граждан и организаций;
4) укрепление общественного согласия и общенационального единства;
5) поддержка молодежной политики и детских инициатив;
6) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.