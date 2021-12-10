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    Государственность Казахстана состоялась - первый зампредседателя Госдумы РФ

    10 Декабря 2021, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков рассказал о развитии отношений между странами, также отметил роль Елбасы в становлении независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 лет - серьезный рубеж. Это время подведения итогов и осмысления пройденного пути. В РФ наблюдают за тем, как происходило становление нового государства, которое благодаря единству и сплоченности народа, мудрости, дальновидности казахстанского руководства за небольшой по историческим меркам в промежуток времени смогло обрести суверенитет и независимость, социально-политическую стабильность, экономическую устойчивость, а также стать авторитетным, уважаемым членом международного сообщества.

    С удовлетворением констатирую высокую динамику постоянных контактов на разных уровнях, даже в нынешних непростых санитарно-эпидемиологических условиях. Отрадно, что эта встреча не ради встреч. По их итогам происходит подписание двухсторонних документов, укрепляющих нормативно-правовую базу между странами.

    Примечательно, что большинство подписанных документов между Казахстаном и Россией живые, и они реализуются на практике в самых различных областях. Активно развиваются двусторонние парламентские отношения, ритмичным идет гармонизация национальных законодательств», - сказал Александр Жуков в ходе международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

    Все это, по словам Александра Жукова, играет важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющей наших отношений, расширении межрегиональных связей.

    Также он особо подчеркнул роль Елбасы в становлении независимой страны.

    «Не могу не сказать о Первом Президенте РК, лидере нации и признанном политическом деятеле, с именем которого неразрывно связана история современного Казахстана - Нурсултана Абишевича Назарбаева. На мой взгляд, во многом залог достижения Нурсултана Назарбаева связан с его генетической нацеленностью на созидание. Используя большой политический опыт, мудрую прозорливость он сплотил граждан Казахстана», - подчеркнул спикер.

    «Сегодня с уверенностью можно сказать: государственность Казахстана состоялась. Мы видим, что казахстанское руководство проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на сохранение мира и согласия, заслуженно являясь полноправным, инициативным членом мирового сообщества», - считает А. Жуков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Россия 30 лет Независимости
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