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    Государственному природному резервату «Акжайык» выделят более 970 млн тенге на пять лет

    10 Мая 2023, 15:27

    Государственному природному резервату «Акжайык» на 5 лет будет выделено 975 млн тенге. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработан комплексный план первоочередных мероприятий в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы (далее-комплексный план). Комплексный план на среднесрочную перспективу позволит укрепить материально-техническую базу населения, объектов и территорий министерства экологии и природных ресурсов (комитет лесного и животного мира), а также местных исполнительных органов (природоохранные подразделения)», - отметил Роман Скляр.

    Вице-премьер добавил, что комплексным планом запланировано материально-техническое обеспечение природоохранных и лесохозяйственных учреждений (приобретение специальных транспортных средств и приспособлений, а также установка систем раннего обнаружения пожаров и пожарно-контрольных вышек) на сумму 55 182 084 тыс. тенге. В том числе на МЭРТ (природоохранные учреждения)-34 983 747 тысяч тенге, на местные исполнительные органы (учреждения лесного хозяйства) - 20 198 337 тысяч тенге.

    В РГУ «Государственный природный резерват» «Акжайык» на улучшение материально-технической базы на 2023-2027 годы предусмотрено 975 760 тыс. тенге: на 2023 год 303 943 тыс. тенге, на 2024 год – 150 356 тыс. тенге, на 2025 год – 150 356 тыс. тенге, на 2026 год – 150 698 тыс. тенге, на 2027 год – 220 407 тыс. тенге», - сообщил первый вице-премьер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Экономика Бюджет Финансы
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