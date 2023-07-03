Государственная аннуитетная компания будет выплачивать 35% дивидендов в бюджет Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сократить выплаты дивидендов Государственной аннуитетной компанией Правительству намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее изменение в Постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» следующее дополнение: дополнить пунктом 3-6 следующего содержания: «3-6. Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», 100 процентов акций которого находятся в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 35 (тридцать пять) процентов от чистого дохода, отраженного в годовой финансовой отчетности по итогам 2022 года», - сообщается в документе.

Ранее это компания выплачивала 70% от доходов.

Далее отмечается: «министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить направление части чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, оставшегося в распоряжении акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», на исполнение принятых обязательств по договорам страхования по осуществлению страховых выплат социально уязвимым категориям населения».

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 июля.